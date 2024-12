WTA Brisbane: Jessica Pegula muss ihren Saisonstart verschieben

Jessica Pegula hat zwei Wochen vor den Australian Open mit Verletzungssorgen zu kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.12.2024, 10:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jessica Pegula musste ihren Saisonstart verschieben

Diesen Saisonstart hatte sich Jessica Pegula mit Sicherheit anders vorgestellt. Wie am Freitag bekanntwurde, kann die US-Amerikanerin aufgrund einer Knieverletzung in der kommenden Woche nicht am WTA-500-Turnier in Brisbane teilnehmen.

Pegula hatte bereits bei den WTA Finals in Riad mit Knieproblemen zu kämpfen und läuft nun Gefahr, die Australian Open zu verpassen. Bis zum Start des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am 12. Januar 2025 hat die Welranglistensiebte noch rund zwei Wochen Zeit.

Neben Pegula musste auch Lokalmatadorin Ajla Tomljanovic ihre Teilnahme in Brisbane absagen. Dennoch dürfen sich die Veranstalter auf ein tolles Teilnehmerfeld freuen. Mit Aryna Sabalenka schlägt die Nummer eins der Welt in Queensland auf, außerdem sind Emma Navarro und Daria Kasatkina am Start.