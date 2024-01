WTA Brisbane: Osaka startet Comeback mit Sieg gegen Korpatsch

Im ersten Match nach ihrer Babypause beim WTA-500er-Turnier in Brisbane musste Naomi Osaka nach starkem Beginn noch etwas zittern, setzte sich aber letztlich in zwei Sätzen gegen die Deutsche Tamara Korpatsch durch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 05:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Naomi Osaka meldet sich mit einem Zweisatz-Erfolg gegen Tamara Korpatsch auf der Tour zurück.

Im ersten Aufeinandertreffen mit Tamara Korpatsch startete Naomi Osaka furios. Gleich im ersten Spiel nahm die Japanerin ihrer 28-jährigen Gegnerin mit druckvollen Schlägen das Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt ab und dominierte ihre eigenen Aufschlagspiele im ersten Durchgang ohne zugelassene Break-Chance. Während die 26-jährige Osaka im siebten Spiel eine weitere Break-Möglichkeit ausließ, holte sie sich gegen Satz-Ende ein weiteres Aufschlagspiel von Korpatsch zum Gewinn des ersten Durchgangs.

Deutlich mehr Gegenwehr leistete Korpatsch im zweiten Durchgang. So konnte die Hamburgerin der vierfachen Grand-Slam-Siegerin gleich im ersten Spiel den Aufschlag abnehmen, verlor aber postwendend ihr eigenes Service. Im achten Spiel, das insgesamt viermal über Einstand ging, nutzte Osaka ihre dritte Möglichkeit zum Break und servierte anschießend zum Matchgewinn. Doch Korpatsch, die vermehrt ihre Vorhand gewinnbringend einsetzen konnte, schlug zurück und stellte nach dem direkten Re-Break per eigenem Aufschlag den Ausgleich her. Nachdem beide Spielerinnen anschließend ihr Service halten konnten, fiel die Entscheidung in einem dramatischen Tiebreak, in dem das Momentum mehrfach wechselte. Bei Abwehr zweier Satzbälle konnte die durchwegs gutgelaunt wirkende Osaka schließlich ihren dritten Matchball verwerten und fixierte mit einem Vorhand-Winner longline den 6:3, 7:6 (9)-Erfolg nach 1:46 Stunden Spielzeit.

In der zweiten Runde sieht sich Wildcard-Starterin Osaka der an Position 16 gesetzten Tschechin Karolina Pliskova gegenüber, die mit einem Freilos in das Turnier startet.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Brisbane