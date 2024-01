WTA Brisbane: Rybakina fegt Sabalenka vom Platz

Das war ein richtig starkes Ausrufezeichen: Elena Rybakina besiegt im Finale von Brisbane Aryna Sabalenka glatt mit 6:0, 6:3. Sie geht damit als eine der Top-Favoritinnen in die Australian Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 07:35 Uhr

Das war eine sehr klare Sache: Im WTA-Finale von Brisbane ließ Elena Rybakina ihrer Gegnerin Aryna Sabalenka keine Chance und gewann das Endspiel sehr deutlich mit 6:0 und 6:3. Für Rybakina ist es ihr sechster WTA-Titel in ihrer Karriere.

Kann Rybakina die Form mit nach Melbourne nehmen?

Rybakina konnte sich dabei besonders auf ihen Aufschlag verlassen In gut einer Stunde Spielzeit markierte sie sieben Asse und ihr unterlief kein Doppelfehler. Eigentlich kam auch Sabalenka in guter Form in das Endspiel. Schließlich hatte sie zuvor in 2024 noch keinen einzigen Satz abgegeben. Doch Rybakina war an diesem Tag einfach zu stark und gehört in dieser Form fraglos zum engsten Favoritinnen-Kreis bei den Australian Open.

Das Finale war die Neuauflage des Australian-Open-Endspiels aus dem Vorjahr - damals hatte Sabalenka in drei Sätzen gewonnen und ihren ersten (und bislang einzigen) Grand-Slam-Titel geholt.

Im direkten Vergleich führt Sabalenka nun aber trotz ihrer Niederlage immer noch mit 5:3.

