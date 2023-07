WTA Budapest: Korpatsch siegreich, topgesetzte Pera raus

Tamara Korpatsch siegte beim WTA-Turnier in Budapest gegen die Griechin Valentina Grammatikopoulou 6:4, 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.07.2023, 20:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Tamara Korpatsch steht seit dieser Woche wieder unter den Top100 im Ranking.

Korpatsch, die seit dieser Woche im WTA-Ranking wieder unter die Top100 vorgerückt ist, lieferte sich gegen die Lucky Loserin ein Match mit vielen Breaks. Lediglich acht der insgesamt 20 Aufschlagspiele konnten die beiden Spielerinnen durchbringen.

Korpatsch drehte im ersten Satz einen 0:3-Rückstand und behielt anschließend in den entscheidenden Situationen die Nerven. In der nächsten Runde trifft die Hamburgerin auf die an Position acht gesetzte Anna-Karolina Schmiedlova. Ebenfalls aus deutscher Sicht noch dabei ist Tatjana Maria, die auf Fanny Stollar trifft.

Topgesetzte Bernarda Pera scheitert

Die an Position eins im Turnier gesetzte Amerikanerin Bernada Pera (WTA-Ranking 39) verlor in zwei Sätzen gegen die 19-jährige Russin Diana Shnaider (WTA-Ranking 110). Damit ist die an vier gesetzte Yulia Putintseva nach der ersten Runde die höchstgesetzte Spielerin im Turnier, die im Viertelfinale auf Korpatsch treffen könnte.

Das komplette Einzel-Draw in Budapest gibt es hier.