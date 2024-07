WTA Budapest: Lys und Seidel im Viertelfinale

Die deutschen Tennisspielerinnen Eva Lys und Ella Seidel haben beim WTA-Turnier in Budapest das Viertelfinale erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.07.2024, 21:48 Uhr

© Getty Images Mit einer souveränen Leistung schaffte Eva Lys in Budapest den Einzug ins Achtelfinale.

Lys, die Nummer 129 der Weltrangliste, wehrte gegen die Amerikanerin Bernarda Pera (Nr. 82) im ersten Satz zunächst fünf Satzbälle ab und gewann den Durchgang noch 7:6 (8:6), im zweiten Satz profitierte die Hamburgerin bei einer 4:1- Führung dann von einer verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin. In der Runde der letzten Acht trif Lys auf Rebecca Sramkova (Slowakei).

Seidel, in der Weltrangliste auf Platz 166, rang die Ungarin Anna Bondar mit 7:5, 7:5 nieder und feierte ihren bislang größten Erfolg auf der WTA-Tour. Im Viertelfinale wartet nun die an Position eins gesetzte Russin Diana Schnaider. Die dritte deutsche Starterin Tamara Korpatsch war in der ersten Runde gegen Pera ausgeschieden.