WTA Budapest: Seidel im Viertelfinale von Budapest ausgeschieden

Ella Seidel ist in der ungarischen Hauptstadt in im Viertelfinale gescheitert. Gegen die Nummer 1 der Setzliste, Diana Schnaider, war die Deutsche letztlich chancenlos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 19:27 Uhr

Die deutsche Tennisspielerin Ella Seidel hat in Budapest ein weiteres Karriere-Highlight knapp verpasst. Die 19-Jährige, in der Weltrangliste als Nummer 166 geführt, verlor ihr zweites Viertelfinale überhaupt auf der WTA-Tour gegen die an Nummer eins gesetzte Diana Schnaider mit 4:6, 2:6. Die Russin verwandelte nach 1:14 Stunden ihren dritten Matchball.