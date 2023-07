WTA Budapest: Tatjana Maria kämpft sich durch

In einem hartumkämpften Dreisatz-Match bezwingt Tatjana Maria die Französin Carole Monnet und zieht beim WTA 250-Turnier in Budapest in die zweite Runde ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2023, 18:42 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria bezwang Carole Monet nach Rasen auch auf Sand.

Vor dem Match waren sich Tatjana Maria und Carole Monnet einmal auf der Tour gegenübergestanden. Vor wenigen Wochen siegte die Bad Saulgauerin im britischen Surbiton auf Rasen ebenfalls in drei Sätzen.

Auch auf Sand sollte sich eine zähe Auseinandersetzung entwickeln. Nach jeweils einem Break zum Auftakt konnte Monnet ihrer Gegnerin im sechsten Spiel erneut das Service abnehmen und dies bis zum Ende des ersten Durchgangs transportieren.

Im zweiten Akt startete Maria furios mit einer schnellen 4:0-Führung, musste aber postwendend den Ausgleich hinnehmen. Beim Stand von 5:5 konnte die 21-jährige Monnet der deutschen Billie-Jean-King-Cup-Spielerin das Service ohne Verlustpunkt abnehmen, ehe ihr das gleiche Schicksal ereilte und der Tie-Break die Entscheidung in Satz 2 bringen musste. Dort behielt die 35-jährige Maria die Nerven und sicherte sich diesen mit 7:5.

Im Entscheidungsdurchgang übernahm die DTB-Spielerin immer mehr die Kontrolle über das Match und setzte sich nach 2:40 Stunden Spielzeit mit 3:6, 7:6 (5), 6:2 durch.

Im On-Court-Interview nach dem Match kommentierte Maria: “Ich wusste wie schwer es wird, da wir vor wenigen Wochen auf Rasen schon ein enges Match gegeneinander hatten. Sie ist so eine große Kämpferin, deshalb bin ich super happy, dass ich die Begegnung für mich entschieden konnte.“

In der zweiten Runde trifft die aktuelle Nr. 67 der Welt auf die Siegerin der Begegnung Fanny Stollar aus Ungarn gegen die Spanierin Irene Burillo Escorihuela. Mit Tamara Korpatsch ist eine weitere deutsche Spielerin im Hauptfeld vertreten, die sich zum Auftakt der Griechin Valentini Grammatikopoulou gegenübersieht.

