WTA: Büyükakcay wehrt sich gegen Doping-Sperre

Die ehemalige Top-60-Spielerin Cagla Büyükakcay wurde von der ITF mit einer vorläufigen Sperre wegen Dopings belegt. Dagegen wehrt sich die Türkin nun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2021, 19:08 Uhr

© Getty Images Cagla Büyükakcay tippt auf verunreinigtes Fleisch

Cagla Büyükakcay steht derzeit auf Position 232 der WTA-Weltrangliste, vor wenigen Jahren war die Türkin aber auch schon in den Top 60 platziert. 2016 schrieb Büyükakcay türkische Sportgeschichte, als sie in Istanbul als erste Frau aus ihrem Heimatland einen Titel auf der WTA-Tour gewinnen konnte.

Nun steht die 32-Jährige aus anderen Gründen in den Schlagzeilen. Büyükakcay wurde von der ITF suspendiert, weil ihr bei einem Start in Rumänien im Sommer dieses Jahres ein verbotenes Mittel nachgewiesen wurde. Es handle sich um eine nicht näher spezifizierte Substanz, die gemäß dem Code der Weltdoping-Agentura WADA verboten ist.

Büyükakcay hat dagegen Berufung eingelegt, wurde aber in erster Instanz abgewiesen. „Die einzige logische Schlussfolgerung für mich, dass Ractopamine in meinem Körper gekommen ist, ist, dass ich kontaminiertes Fleisch gegessen habe“, erklärte Büyükakcay in einem Statement. „Ich habe Belege vorgelegt, um zu zeigen, dass ich in den Tagen vor meinem Match zweimal Steaks gegessen habe. Aber das Unabhängige Gericht hat diese Erklärung nicht akzeptiert. Die ITF hat meine provisorische Suspendierung aufrecht erhalten, was bedeutet, dass mein Fall noch einmal untersucht wird. Noch ist keine endgültige Entscheidung gefallen.“