WTA: Caroline Wozniacki pickt sich 2024 die Rosinen heraus

Caroline Wozniacki will sich 2024 auf die ganz großen Events konzentrieren. Und plant längere Pausen ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 14:28 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki will sich 2024 auf die großen Events konzentrieren

Die Work-Life-Balance soll natürlich auch bei professionellen Tennisspielerinnen stimmen, ganz besonders, wenn man schon zwei Kinder zur Welt gebracht und diese zu betreuen hat. Und also hat sich Caroline Wozniacki, die im vergangenen Jahr überraschend auf die WTA-Tour zurückgekehrt ist, für die laufende Saison 2024 einen schmalen Kalender verschrieben. Und das heißt: Außerhaln der Grand-Slam-Veranstaltungen und von Olympia in Paris wird man die Dänin nicht sehr oft sehen. Der Auftritt vergangene Woche in Auckland, wo Wozniacki gegen Elina Svitolina verlor, war der Vorbereitung auf die Australian Open geschuldet.

Die Planung sieht nun vor, dass Wozniacki etwa auf die Turniere in Indian Wells und Miami verzichtet. Was bei Trainervater Piotr nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt, wie dieser Ekstra Bladet Anfang dieser Woche verriet.

Wozniacki braucht wohl Wildcards

"Wir können natürlich hin und her diskutieren, ob das gut oder schlecht ist", so Veter Wozniacki. "Aber Caroline hat sich dazu entschieden, dass sie in diesem Jahr nicht so viele Turniere spielen möchte. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Sie ist auch eine andere Spielerin, seit sie Kinder und eine Familie hat. Sie weiß, was sie in diesem Jahr zu tun hat. Und sie hat sich ganz genaue Ziele gesteckt. Sie möchte die vier Grand Slams und die Olympischen Spiele bestreiten. Und ihre Ziele sind am wichtigsten."

Zu bedenken gilt allerdings: Wenn Wozniacki wirklich so wenige Turniere spielt, dann wird es mit der direkten Qualifikation für die genannten Veranstaltungen schwierig. Denn im Moment wird die 33-Jährige in den WTA-Charts nur an Position 252 geführt.