WTA Charleston: Pegula und Jabeur sind die beiden Topgesetzten

Mehrere Top 20 Spielerinnen sind am Start bei dem WTA-500 Turnier in South Carolina. Neben Jessica Pegula und Ons Jabeur wird auch Carolina Wozniacki vertreten sein, die Dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld steht.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 01.04.2024, 11:06 Uhr

© Getty Images

Wir bleiben in den USA, aber lassen den Hartplatz hinter uns. Morgen startet das WTA-500-Turnier in South Carolina, welches auf den charakteristischen grünen Sandplätzen ausgetragen wird. Und das Turnier kann mit einem starken Hauptfeld überzeugen: Insgesamt Top20 - darunter drei Top10-Spielerinnen - werden bei dem Turnier aufschlagen und auch wieder mit dabei ist Titelverteidigerin Ons Jabeur, die sich letztes Jahr gegen die Olympiasiegerin Belinda Bencic durchsetzten konnte und dieses Jahr als Zweigesetzte an den Start geht. Die tunesische Spielerin fand in der neuen Saison noch nicht ihren Rhytmus und zieht mit einer Bilanz von 2:5 Siegen in das bevorstehende Turnier. Sowohl in Indian Wells als auch bei den Miami Open kam die Weltranglistensechste nicht über die zweite Runde hinaus.

Den ersten Platz der Setzliste nimmt die Weltranglistenfünfte, Jessica Pegula für sich ein, die bei den Miami Open das Viertelfinale erreichen konnte. Mit im oberen Teil des Turnier-Tableaus vertreten ist die erfahrende Viktoria Azarenka, die frisch aus dem Halbfinale von Miami anreist, welches die ehemalige Weltranglistenerste ganz knapp gegen Elena Rybakina verlor. Außerdem mit dabei ist Maria Sakkari, Elina Svitolina und Madison Keys. Auch mit dabei ist die ehmalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, die 2010 erstmals die Spitze des Frauen-Tennis einnahm.

