WTA Chicago: Doppelter Walkover! Ons Jabeur und Garbine Muguruza im Finale

Ein äußerst bitterer Tennisnachmittag ereignete sich gestern beim topbesetzten WTA-500-Event von Chicago. Beide Halbfinale in Illinois mussten am Samstag durch ein Walkover entschieden werden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.10.2021, 08:22 Uhr

Ons Jabeur steht in Chicago im Finale

Garbine Muguruza musste für ihren Einzug ins Finale nicht einmal auf den Platz gehen, bereits vor dem Match gab ihre Kontrahentin Marketa Vodrousova bekannt, nicht an den Start gehen zu können: "Leider muss ich mein heutiges Match absagen, aber ich bin zufrieden mit dem Tennis, das ich in Chicago gezeigt habe", so die Tschechin. Für Muguruza geht es indes um den zweiten Titel der Saison, nachdem die Spanierin 2021 bereits in Dubai reüssieren konnte.

Ebenfalls in diesem Kalenderjahr in den Geschmack von Titelehren gekommen ist die Tunesierin Ons Jabeur, die fleißig in den afrikanischen Tennis-Rekordbüchern schreibt. Jabeur musste für ihren Einzug ins Endspiel eineinhalb Sätze durchaus fighten, beim Stand von 6:4 und 3:1 musste Kontrahentin Elena Rybakina jedoch aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden aufgeben.

Jabeur könnte Geschichte schreiben

Damit ist Ons Jabeur die Dame mit den meisten Siegen auf der WTA-Tour 2021. Die 27-Jährige hat 2021 bereits 44 Matches für sich entscheiden können. Und die Tunesierin hat die Chance, ihr hervorragendes Spieljahr mit einem Ticket für das Saisonfinale der besten acht Spielerinnen in Guadalajara, Mexiko, die Krone aufzusetzen.

Im Falle eines Triumphes in Chicago würde Jabeur nämlich nicht nur in den WTA-Charta auf Rang 12 vorrücken - und damit die bestplatzierte arabische Tennisspielerin aller Zeiten werden - die Tunesierin würde auch im Race to Guadalajara auf Rang neun vordringen. Nur einen Platz von der fixen Qualifikation entfernt. "Wir sind beide im Rennen für Guadalajara", erklärte Jabeur noch auf dem Platz.