WTA Chicago: Ons Jabeur nimmt topgesetzte Elina Svitolina raus

Die Tunesierin Ons Jabeur befindet sich weiterhin im Aufwind und besiegt beim WTA-Tour-500-Turnier in Chicago die Nummer eins Elina Svitolina in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2021, 10:20 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur aus Tunesien steht nach einem Zweisatz-Erfolg über die Weltranglisten-Sechste Elina Svitolina im Halbfinale von Chicago.

Ende August war bereits ein WTA-Tour-250-Event in Chicago als Vorbereitung auf die US Open gespielt worden. Siegerin war damals die Ukrainerin Elina Svitolina. Die Weltranglisten-Sechste war auch bei der aktuell ausgetragenen 500er-Veranstaltung im US-Bundesstaat Illinois an Nummer eins gesetzt. Nach sieben Siegen in Folge wurde ihre Serie in Chicago jedoch von der Tunesierin Ons Jabeur gebrochen. Die 27-Jährige setzte sich nach 1:22 Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:2 gegen die Dame aus Odessa durch.

Jabeur war die Freude über den tollen Erfolg in der anschließenden Pressekonferenz klar anzumerken: „Es war ein intensives Match. Ich kenne Elina seit wir Juniorinnen waren, und ich habe noch nie zuvor ein Match gegen sie gewinnen können, seitdem wir auf der Pro Tour spielen. [..] Ich habe versucht mein Spiel zu spielen, Slice, Stoppbälle, alles was ich tun konnte, aber es ist niemals leicht gegen sie. Ich bin froh, dass ich in zwei Sätzen gewonnen habe.“

Knöchelverletzung bei Bencic

Im Halbfinale trifft die Nordafrikanerin auf die Kasachin Elena Rybakina, die von der Aufgabe der Schweizerin Belinda Bencic profitieren konnte. Bencic war beim Stand von 4:6, 1:3 und 40 beide mit dem rechten Fuß leicht umgeknickt und musste mit enttäuschtem und schmerzverzerrtem Gesicht vorzeitig ans Netz schreiten.

„Das Match, dass wir heute gespielt haben, ist nicht so zu Ende gegangen, wie ich es mir gerne gewünscht hätte“, sagte Rybakina nach der Partie. „Ich möchte Belinda eine schnelle Genesung wünschen.“ Die 22-jährige gebürtige Moskauerin war zuletzt im Semifinale der Olympischen Sommerspiele in Tokio auf Bencic getroffen. Dort hatte in einem hart umkämpften Dreisatz-Match die Eidgenossin die Oberhand behalten und in weiterer Folge die Goldmedaille geholt.

