WTA Cincinnati: Angelique Kerber vs. Petra Kvitova im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Cincinnati auf Petra Kvitova. Das Match ist für 19:00 Uhr angesetzt und wird live im Stream bei DAZN zu sehen sein. Hier gibt´s den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 19:03 Uhr

Angelique Kerber trifft in Cincinnati auf die Tschechin Petra Kvitova

Angelique Kerber spielt in Cincinnati groß auf. Der äußerst harten Auslosung zum Trotz steht die Deutsche in Ohio bereits im Viertelfinale, räumte auf dem Weg dahin Elina Svitolina, Maria Sakkari und Jelena Ostapenko aus dem Turnier. Nun, in der Runde er letzten Acht wartet auf Kerber der nächste Brocken, die Deutshce bekommt es mit Petra Kvitova aus Tschechien zu tun.

Die beiden teilen eine lange gemeinsame Geschichte, insgesamt standen sich die beiden Europäerinnen bereits satte 15 Mal auf der WTA-Tour gegenüber. Das Head-to-Head könnte dabei ausgeglichener kaum sein, Kvitova hat mit 8:7 knapp die Nase vorne. Ebenso in der Weltrangliste, weshalb die Tschechin in diesem Duell.

Kerber vs Kvitova - wo es einen Livestream gibt

Das Viertelfinalduell zwischen Angelique Kerber und Petra Kvitova ist für 19:00 Uhr angesetzt und wird live im Stream bei DAZN angeboten. Hier findet ihr den Liveticker zur Partie.