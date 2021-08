WTA Cincinnati: Ash Barty schlägt Jil Teichmann und holt Titel

Ash Barty holte sich in Cincinnati den Titel. Die Australierin besiegte im Endspiel die Überraschungsfinalistin Jil Teichmann klar in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.08.2021, 21:28 Uhr

Ash Barty bekam es im Cincinnati-Finale mit Jil Teichmann zu tun

Von Beginn an machte Ash Barty unmissverständlich klar, mit welchen Ambitionen die Weltranglistenerste in das Endspiel des WTA-1000-Events gegangen ist. Die Australierin präsentierte sich in ihren Aufschlagspielen unantastbar und machte von Beginn an Druck auf die Aufschlägerin Jil Teichmann, Debütantin in einem Endspiel dieser Kategorie.

Bis zum Stand von 4:3 konnte die Schweizerin ein Break verhindern, dann aber schnappte sich Ash Barty den Aufschlag ihrer Kontrahentin. Die Entscheidung in Durchgang eins, wenig später servierte die Australierin zum 6:3 aus.

Barty Topfavoritin in Flushing Meadows

Schneller klappte es für die Australierin im zweiten Durchgang mit einem Break, gleich im ersten Spiel holte sich die Nummer eins der WTA-Charts den Aufschlag von Teichmann und zog schnell mit Doppel-Break auf 3:0 davon. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Barty bereits in einen Rausch gespielt, die Australierin wirkte nun unantastbar und holte sich den zweiten Durchgang klar mit 6:1. Eine Machtdemonstration der Weltranglistenersten.

Damit hat Ash Barty ihre Ambitionen, nach Wimbledon auch bei den US Open den Titel zu holen, eindrucksvoll unterstrichen. Nach ihrer bitteren Auftaktniederlage bei den Olympischen Spielen gegen Sara Sorribes Tormo kann die Weltranglistenerste das getankte Selbstvertrauen in Ohio gut gebrauchen.