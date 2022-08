WTA Cincinnati: Emma Raducanu - Generalprobe für die US Open "ein Wendepunkt"

Emma Raducanu musste bei der Generalprobe für die US Open, wo die junge Britin als Titelverteidigerin ins Rennen geht, im Achtelfinale die Segel streichen. Dennoch sieht die 19-Jährige einen wichtigen Aufwärtstrend.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.08.2022, 12:40 Uhr

Emma Raducanu geht als Titelverteidigerin in die US Open 2022

Viel höher hätte sich Emma Raducanu die Latte selbst kaum legen können: In ziemlich exakt einer Woche strebt die junge Britin bei den US Open Mission Titelverteidigung an. Und das, ohne seit dem sensationellen Grand-Slam-TItelgewinn vor einem Jahr auf der WTA-Tour auch nur einmal über das Viertelfinale hinausgekommen zu sein. Was das Unterfangen nicht leichter macht: Raducanu hat in New York City gleich 2.000 ihrer insgesamt rund 2.700 Weltranglistenpunkte zu verteidigen.

Um keinen vergleichbaren Sinkflug hinzulegen, wie es jüngst erst Sofia Kenin widerfahren ist, braucht die Britin beim letzten Major-Event des Jahres ein gutes Ergebnis. Denn: dieses blieb auch in der Vorbereitung auf die US Open aus. Erst am Donnerstag musste die Weltranglisten-13. im letzten Vorbereitungsturnier im Achtelfinale die Segel streichen. In der Runde der letzten 16 hatte Raducanu in zwei Sätzen gegen Jessica Pegula das Nachsehen.

Raducanu spricht von "Wendepunkt"

Nichtsdestoweniger zeigt sich die Britin nicht unzufrieden, insbesondere die deutlichen Erfolge über Serena Williams und Victoria Azarenka hätten der 19-Jährigen Auftrieb gegeben: "Diese Woche war ein großer Schritt für mich. Im letzten Jahr war es das erste Turnier, bei dem ich angefangen habe, mehr nach meinen Schlägen zu suchen, ohne auf die Fehler der Gegnerin zu warten", erklärte die Britin. Denn das war nicht immer so: "Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit den Ball viel mehr geschoben, anstatt zu versuchen, ihn durchzuziehen."

Darauf möchte die 19-Jährige nun aufbauen - und den positiven Schwung zum erklärten Saisonhighlight nach Flushing Meadows voll mitnehmen: "Ich bin ziemlich stolz darauf, wie ich bei diesem Turnier abgeschnitten habe, ich denke, es ist ein Wendepunkt für die Zukunft", sagte Raducanu, die kommende Woche pausieren wird, um sich bestmöglich auf die US Open vorzubereiten. Denn dort, das steht fest, braucht es die beste Version der jungen Britin.