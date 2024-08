WTA Cincinnati: Finale! Sabalenka gewinnt Spitzenduell gegen Swiatek

Aryna Sabalenka ist mit einem überzeugenden 6:3 und 6:3 gegen Iga Swiatek in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 19:11 Uhr

Aryna Sabalenka in Cincinnati

Iga Swiatek hat im Match gegen Mirra Andreeva schon bedenklich gewackelt. Gegen Aryna Sabalenka ist die Weltranglisten-Erste nun mit 3:6 und 3:6 doch sehr deutlich gescheitert. Sabalenka zog damit ins Endspiel ein, wo sie morgen entweder auf Jessica Pegula oder Paula Badosa treffen wird.

Sabalenka begann stark, legte gleich mit einem Break vor. Swiatek gelang der Ausgleich zum 2:2, danach zog die Belarussin allerdings davon. Beinahe dasselbe Bild im zweiten Satz, der immer wieder durch kurze Pausen geprägt war: Sanfter Regen veranlasste die Stuhlschiedsrichterin Marija Cicak immer wieder, von den Ballkindern und vom Linienpersonal mit Handtüchern den Court trocknen zu lassen.

Sabalenka schlägt Swiatek zum vierten Mal

Ganz gegen Ende zeigte Iga Swiatek noch einmal großen Kampfgeist, wehrte bei eigenem Aufschlag sieben Matchbälle ab. Sabalenka fing nun zu zittern an, konnte den achten und neunten Matchball bei eigenem Aufschlag nicht nutzen. Stattdessen konnte Swiatek noch einmal auf 3:5 verkürzen. Zu mehr reichte es dann nicht - denn beim zehnten Matchball servierte Swiatek einen Doppelfehler.

Für Sabalenka war es der vierte Erfolg gegen Swiatek im zwölften Duell. Am morgigen Montag geht es für die 26-Jährige um den 15. Titel ihrer Karriere.Und um einen Schub Selbstvertrauen für die anstehenden US Open. Dort hat Sabalenka im vergangenen Jahr ja im Endspiel gegen Coco Gauff verloren.

Im Finale kommt es für Sabalenka nun also zum Treffen mit der Siegerin der Partie zwischen Jessica Pegula und Paula Badosa. Die Us-Amerikanerin hat vergangene Woche zum zweiten Mal in Folge das 1000er in Kanada gewonnen. Badosa dagegen ist nach wie vor auf dem Weg nach mehreren Verletzungen zurück.

