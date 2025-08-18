WTA Cincinnati: Iga Swiatek muss gegen Jasmine Paolini taktisch umplanen

Iga Swiatek und Jasmine Paolini bestreiten das Endspiel (heute Nacht um 0 Uhr) beim WTA 1000er-Turnier in Cincinnati. Für Iga Swiatek bedeutet dies nach dem Match gegen Elena Rybakina eine Umstellung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 09:36 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek kann gegen Jasmine Paolini erstmals den Titel in Cincinnati gewinnen.

Da man grundsätzlich davon ausgeht, dass Iga Swiatek eigentlich schon alles gewonnen hat (die Australian Open fehlen jedoch noch), ist es vielleicht umso erstaunlicher. Die Polin steht am heutigen Montag erstmals im Endspiel des WTA-Turniers in Cincinnati. Folglich wäre ein Sieg gegen Jasmine Paolini eine Titelpremiere in Ohio.

Gleiches gilt auch für die Italienerin, die insgesamt ihren dritten Titel auf 1000er-Level erreichen kann. Iga Swiatek wird gewarnt sein und eine konzentrierte Leistung abrufen müssen. Nach den letzten Auftritten dürfte das jedoch kein Problem für die langjährige Weltranglistenerste sein.

Umstellung von Rybakina zu Paolini

Auch nach dem Match gegen Elena Rybakina, die vor dem Halbfinale Aryna Sabalenka besiegte, war Iga Swiatek nach eigener Aussage "happy mit der Performance." Feststeht jedoch, dass Jasmine Paolini ganz andere Fähigkeiten mitbringt und damit auch Swiatek ihr Spiel anpassen muss.

Denn gegen Elena Rybakina sind vor allem die Returns ein wichtiges Mittel, um den starken Aufschlag der Kasachin zu unterbinden. Ein Stilmittel, dass bei Jasmine Paolini nicht so sehr durchschlägt, die eher über die längeren Ballwechsel geschlagen werden muss.

So oder so ist sicher, dass die Siegerin bei den Fans und Buchmachern in Sachen US-Open-Titel ganz weit vorne sein wird.