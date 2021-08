WTA Cincinnati: Jil Teichmann prolongiert Sensationslauf gegen Belinda Bencic

Jil Teichmann ist beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati weiterhin nicht zu stoppen. Im Viertelfinale setzte sich die 24-Jährige im Schweizer Duell gegen die amtierende Olympiasiegerin Belinda Bencic klar in zwei Sätzen durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2021, 08:19 Uhr

© Getty Images Jil Teichmann schlug auch Belinda Bencic

So kann man eine Wildcard nutzen! Die Weltranglisten-76. Jil Teichmann erreichte beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati dank eines Zweisatzerfolges über Belinda Bencic das Halbfinale. Die 24-Jährige benötigte nur 71 Minuten, um den 6:2 und 6:3-Erfolg zu fixieren. Somit musste Olympiasiegerin Bencic nach zuletzt neun Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken.

"Ich habe mich von Anfang an gut gefühlt. Ich habe gut aufgeschlagen und bin in die kurzen Bälle früh hineingegangen. Ich habe gut verteidigt. Ich habe mich gut bewegt. Ich denke, heute hat alles für mich gepasst", sagte Teichmann, die in der Runde zuvor über die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka triumphiert hatte, nach dem Match.

Im Halbfinale bekommt es die Schweizerin nun mit Karolina Pliskova zu tun. Die Tschechin profitierte in ihrer Viertelfinalbegegnung gegen Paula Badosa beim Stand von 7:5 und 2:0 von einer verletzungsbedingten Aufgabe (Schulter) ihrer spanischen Kontrahentin.

Im Halbfinale der oberen Tableauhälfte werden sich Angelique Kerber und Ashleigh Barty gegenüberstehen.

