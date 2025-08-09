WTA Cincinnati: Kostyuk lässt Maria nur ein Spiel

Marta Kostyuk hat in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati gegen Tatjana Maria keine Gnade gezeigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 18:11 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk hat gegen Tatjana Maria keine Gnade gekannt

Gestern hatte Ella Seidel gegen Polina Kudermetova ihren ersten Sieg bei einem WTA-Tour-1000-Turnier gefeiert, einen Tag zuvor war Tatjana Maria schon in die zweite Runde von Cincinnati gekommen. Gegen Marta Kostyuk gab es für Maria aber nichts zu holen: Die Ukrainierin gewann mit 6:0 und 6:1.

Laura Siegemund war nach überstandener Qualifikation in Runde eins an Anastasia Potapova gescheitert, Eva Lys dagegen spielt heute gegen Madison Keys.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati