WTA Cincinnati: Kudermetova komplettiert das Viertelfinale

Veronika Kudermetova hat als letzte Spielerin das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 09:21 Uhr

Man kennt sich ja nicht so richtig aus in Cincinnati: Während bei den Männern schon zwei Halbfinalisten feststehen, haben die Frauen gerade mal das Lineup für ihr Viertelfinale komplettiert. Und das bringt eine Begegnung mit sich, mit der man vor Beginn des Events nicht zwingend rechnen durfte: Denn Veronika Kudermetova trifft nach dem 6:4 und 6:3 in der Runde der letzten acht auf Varvara Gracheva. Letztere konnte am Donnerstag ja Ella Seidel, die deutsche Überraschungsfrau, besiegen.

Das zweite Viertelfinale der unteren Tableau-Hälfte werden Coco Gauff, die vor zwei Jahren in Cincinnati den Titel geholt hat, und Jasmine Paolini bestreiten. Gauff gewann ihr Achtelfinale gegen Lucia Bronzetti ebenso klar wie Paolini das ihre gegen Barbora Krejcikova.

Das größte Schlagerpotenzial bietet aber wohl das Treffen zwischen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und Elena Rybakina, das bereits am Mittwoch fixiert wurde. Und dann hat sich Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek auch noch mit Anna Kalinskaya auseinander zu setzen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati