WTA Cincinnati: Naomi Osaka müht sich in der Qualifikation - und begeistert die Massen

Naomi Osaka versucht sich beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati in der Qualifikation. Und machte am Sonntag den ersten Schritt in Richtung Hauptfeld.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.08.2024, 14:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Hauptfeld im Visier: Naomi Osaka

Naomi Osaka bewegt sich dieser Tage auf ungewohntem Terrain: Die vierfache Grand-Slam-Siegerin geht beim 1000er-Turnier in Cincinnati erstmals seit Februar 2018 wieder in der Qualifikation eines WTA-Turniers an den Start - und machte am Sonntag den ersten Schritt in Richtung Hauptfeld.

Osaka setzte sich zur Freude der zahlreich erschienenen Fans auf dem Grandstand gegen Anna Blinkova mit 6:2, 2:6 und 6:2 durch. In der zweiten Qualifikationsrunde bekommt es die Japanerin mit Ashlyn Krueger zu tun.

Vor Beginn des Turniers hatte Osaka um ihren Start in Cincinnati zittern müssen. Das Gepäck der ehemaligen Weltranglistenersten ging auf dem Weg nach Ohio verloren und traf erst am Tag vor dem Match gegen Blinkova ein.