WTA Cincinnati: Paolini bremst Gauff und komplettiert das Halbfinale

Jasmine Paolini hat im letzten Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati gegen Coco Gauff mit 2:6, 6:4 und 6:3 gewonnen. In der Vorschlussrunde trifft die Italienerin damit auf Veronika Kudermetova.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 14:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jasmine Paolini in Cincinnati

Die Zeit nach ihrem Triumph bei den French Open vor ein paar Monaten war für Ccoc Gauff keine leichte, Erfolgserlebnisse blieben mehr oder minder aus (außer im Doppel - da gewann sie gemeinsam mit McCartney Kessler den Titel in Montreal). In Cincinnati schien die Weltranglisten-Zweite aber wieder ihre Form zu finden. Denn auch gegen Jasmine Paolini lieferte Gauff zunächst eine gute Vorstellung ab. Musste sich aber doch noch mit 6:2, 4:6 und 3:6 geschlagen geben.

Gauff hat in Cincinnati ja 2023 den Titel geholt, unmittelbar im Anschluss dann die US Open gewonnen. Eine Wiederholung der damaligen Coups ist nun nicht mehr möglich. Gegen Paolini hatte Gauff im ersten Durchgang keine Probleme, gab im zweiten allerdings ihren Aufschlag zum 3:5 ab. Das Rebreak folgte auf den Fuß. Allerdings vergebens: Die Italienerin schaffte den Satzausgleich.

Jasmine Paolini ließ auch in der Entscheidung nicht locker, führte schell mit 2:0, dann mit 3:1. Gauff kam immer wieder heran, musste wieder das Break zum 3:5 hinnehmen. Und diesmal behielt Paolini die Nerven, servierte zum Matchgewinn aus.

Swiatek im Halbfinalschalger gegen Rybakina

Gegnerin im Halbfinale wird Veronika Kudermetova sein. Die schön langsam wieder stärker werdende, ehemalige Top-Ten-Spielerin gewann gegen Varvara Gracheva sicher mit 6:1 und 6:2.

Am Nachmittag hatte sich zunächst Iga Swiatek sicher mit 6:3 und 6:4 gegen Anna Kalinskaya behauptet. Danach gab es eine kleine Überraschung: Denn Elena Rybakina ließ Titelverteidigerin und Turnierfavoritin Aryna Sabalenka keine Chance. Das damit anstehende Halbfinale könnte eine knappe Partie werden. Denn im Head-to-Head führt Iga Swiatek mit 5:4. Wobei die Polin die drei jüngsten Treffen mit Rybakina für sich entschieden hat, zuletzt im Achtelfinale von Roland-Garros.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati



