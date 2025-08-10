WTA Cincinnati: Sabalenka übersteht ersten Test - jetzt gegen Raducanu

Aryna Sabalenka ist mit einem 7:5 und 6:1 gegen Marketa Vondrousova in die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 03:04 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka spielt in Cincinnati nun gegen Emma Raducanu

Die Vorzeichen für Aryna Sabalenka vor ihrem ersten Auftritt in Cincinnati 2025 waren gar nicht so einfach. Die Titelverteidigerin aus Belarus hat ja seit ihrem Aus im Halbfinale von Wimbledon gegen Amanda Anisimova kein Match mehr bestritten. Und dann ging es auch noch gegen Marketa Vondrousova, gegen die Sabalenka in Berlin noch verloren hatte. Und der erste Satz entwickelte sich zu einem Kampf auf Augenhöhe, ehe sich die Turnierfavoritin doch mit 7:5 und 6:1 behaupten konnte, Auch aufgrund ihrer Stärke in entscheidenden Momenten: Während Sabalenka nämlich alle drei ihrer Breakchancen verwertete, schaffte Vondrousova dies bei keiner einzigen von insgesamt zwölf!

Nächste Gegnerin wird Emma Raducanu sein. Die Britin zeigte gegen Olga Danilovic beim 6:3 und 6.2 einen überzeugende Leistung. In Wimbledon gab es das Treffen zwischen Sabalenka und Raducanu ja in Runde zwei - und da musste sich die Weltranglisten-Erste so richtig strecken.

Lys schrammt an Sensation vorbei

Kampflos weiter kam Sabalenka-Bezwingerin Amanda Anisimova: Ihre Gegnerin Leolia Jeanjean konnte nicht antreten. Viel Mühe hatte Elena Rybakina beim Drei-Satz-Erfolg gegen Renata Zarazua. Und Leylah Fernandez, die vor etwas mehr als zwei Wochen noch den Titel in Washington geholt hatte, unterlag der immer stärker werdenden Spanierin Jessica Bouzas Maneiro.

Knapp an einer Sensation ist Eva Lys vorbei geschrammt. Die deutsche Nummer eins hatte gegen Australian-Open-Siegerin Madison Keys bereits Matchbälle, musst sich am Ende aber doch mit 6:1, 3:6 und 6:7 (2) geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati