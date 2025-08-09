WTA Cincinnati: Swiatek startet erfolgreich - wenn auch mit leichten Problemen

Iga Swiatek ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Anastasia Potapova in die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 18:43 Uhr

© Getty Images Iga Świątek ist in Cincinnati mit einem Sieg gestartet

Ein 6:1 und 6:4 sieht eigentlich recht komfortabel aus, aber gerade im allerletzten Spiel musste sich Iga Swiatek gegen Anastasia Potapova ordentlich strecken, drei Breakbälle abwehren. Letztlich setzte sich die Favoritin aber durch. Und bekommt es nun mit Marta Kostyuk zu tun. Die Ukrainerin ließ Tatjana Maria beim 6:0 und 6:1 überhaupt keine Chance.

Swiatek ist ja zuletzt in Montreal relativ früh an Clara Tauson gescheitert. In Cincinnati ist die Polin an Position drei gesetzt und in die obere Tableau-Hälfte gelost worden. Und könnte somit im Halbfinale auf Aryna Sabalenka treffen. Die Weltranglisten-Erste hat aber gleich zum Auftakt eine schwierige Aufgabe erwischt: Sabalenka muss gegen Marketa Vondrousova ran, gegen die sie in Berlin verloren hat.

Montreal-Siegerin Victoria Mboko und die geschlagene Finalistin Naomi Osaka haben ja auf einen Start in Cincinnati verzichtet. Auch wenn die beiden eine “Performance Wildcard” bekommen haben - und in direkt in die zweite Runde hätten einsteigen können.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati