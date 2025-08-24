WTA Cleveland: 17 Jahre später - Cirstea gewinnt wieder einen Hartplatz-Titel

Sorana Cirstea hat mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Ann Li das WTA-Tour-250-Turnier in Cleveland für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 02:29 Uhr

© Getty Images Sorana Cirstea hat in Cleveland zugeschlagen

Vor 17 Jahren hatte Sorana Cirstea letztmals einen Titel auf Hartplatz gewonnen. Und zwar in Taschkent im Endspiel gegen Sabine Lisicki. Mit einem souveränen 6:2 und 6:4 gegen Ann Li ist nun wieder einer dazu gekommen.

Bemerkenswert dabei: Cirstea musste sich zunächste einmal durch die Qualifikation kämpfen. Und setzte sich auf dem Weg zum Titel auch gegen die an Position eins gesetzte Liudmila Samsonova durch.

Entsprechend begeistert zeigte sich die frisch gekürte Siegerin. “Es war eine wundervolle Woche”, erklärte Cirstea im Interview. “Vom ersten Match in der Qualifikation an habe ich die Energie gefühlt, habe mich willkommen gefühlt. Und ich liebe diese Stadt und den Vibe.”