WTA Cleveland: Eva Lys gelingt Erstrundenerfolg

Eva Lys steht in der zweiten Runde des WTA 250er-Turniers in Cleveland. Gegen Maya Joint siegte Lys glatt in zwei Sätzen 6:4, 6:4 und kann eine Woche vor den US Open Selbstvertrauen sammeln.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 22:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys nutzt das WTA-Turnier in Cleveland zur Vorbereitung auf die US Open.

Eva Lys erreichte nach einer engen Begegnung gegen die Australierin Maya Joint die zweite Runde. Verlief der Matchauftakt noch ohne Vorkommnisse, tauschten beide Spielerinnen am Ende des Satzes drei Breaks aus. Lys holte dabei eines mehr und griff sich so die verdiente Satzführung.

Auch im zweiten Durchgang wechselten zunächst einige Aufschlagverluste zwischen den Kontrahentinnen. Doch Eva Lys spielte in der Folge wieder etwas stabiler und drehte nach einem 1:3-Rückstand den Satz mit einer konzentrierten Leistung. Nach genau 90 Minuten auf dem Court reichte der 62. der Weltrangliste der erste Matchball, um den Einzug in die zweite Runde feiern zu können.

Lys mit machbarer Aufgabe in Runde zwei?

In der zweiten Runde wartet nun entweder Katrina Scott, die mit einer Wildcard an den Start geht, oder Polina Kudermetova. Ein Sieg der US-Amerikanerin, die nicht unter den Top 500 platziert ist, wäre eine absolute Überraschung.

Angeführt wird das Feld in Cleveland von Liudmila Samsonova, die aktuell den 18. Platz in den offiziellen WTA-Charts belegt. Die Spielerinnen nutzen das Turnier, um kurz vor den US Open Matchpraxis zu sammeln. Die 250 Punkte für die Siegerin nehmen bestimmt auch alle gerne mit.