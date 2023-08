WTA Cleveland: Tatjana Maria unterliegt Sara Sorribes Tormo im Halbfinale

Tatjana Maria hat den Einzug ins Finale beim 250er-Turnier in Cleveland verpasst.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 02:56 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria traf im Halbfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Cleveland auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo

Die 36-jährige Deutsche unterlag der spanischen Lucky Loserin Sara Sorribes Tormo mit 4:6 und 3:6.

Maria verpasste damit die Chance auf ihren dritten Titel auf der WTA-Tour.

Dennoch ist sie in toller Form vor Beginn der US Open: Erst in der vergangenen Woche hatte sie das WTA-Challenger-Turnier in Barranquilla gewonnen. Im Live-Ranking ist sie aktuell auf Rang 47 notiert - nur einen Platz hinter ihrem Career-High.

