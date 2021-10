WTA Cluj-Napoca: Kontaveit bucht mit Titel Platz in Guadalajara

Anett Kontaveit hat nach Moskau am vergangenen Sonntag auch das WTA-Tour-250-Event in Cluj-Napoca gewonnen. Und damit den achten und letzten Platz bei den WTA Finals in Guadalajara gebucht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2021, 18:32 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit hat das zweite Turnier in Folge gewonnen

Anett Kontaveit ist in den letzten Wochen so richtig ins Laufen gekommen - und Lokalmatadorin war in Cluj-Napoca die Leidtragende. Denn Kontaveit überrollte die Rumänin mit 6:2 und 6:3, gewann das Event damit ohne Satzverlust. Im Porsche Race überholte Kontaveit damit Ons Jabeur und wird erstmals bei den WTA Finals aufschlagen, die in diesem Jahr in Guadalajara stattfinden.

Kontaveit hat 26 ihrer letzten 28 Matches gewonnen und wird ab Montag erstmals unter den Top Ten der WTA-Charts geführt werden. In Guadalajara wird die Estin auf Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova, Maria Sakkari, Garbine Muguruza und Paula Badosa treffen. Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat ihre Saison vorzeitig beendet.