WTA: Coco Gauff gibt lebenslange Startgarantie für Peking

Coco Gauff schwärmt weiterhin von ihren chinesischen Fans. Und plant offenbar, bis zum Karriereende in Peking aufzuschlagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 17:45 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

Die US-Amerikanerin hatte bereits vor Turnierauftakt von den Sehenswürdigkeiten in und um Peking berichtet. Die Chinesische Mauer sei “eines der unglaublichsten Dinge, die ich je live gesehen habe”, dazu die Palastanlage, die “Verbotene Stadt”, die sie gerne noch mal besuchen würde. Generell die Geschichte Chinas, zumal sie selbst aus den USA stamme, mit einer nicht derart weitläufigen Historie.

Und die Fans? Sind lauf Gauff “die nettesten Fans auf der Tour, bei weitem”. Sie habe derart viele Geschenke erhalten, mehr als zu Weihnachten, “und ich war ein ziemlich verwöhntes Kind”, so Gauff lachend. “Es ist verrückt.” Zudem seien die Präsente personalisiert. “Man kann erkennen, dass sie sich viele Gedanken gemacht haben, über viele Wochen hinweg, bevor ich überhaupt angereist bin”, so die Siegerin aus 2024.

Sie wache täglich auf und spüre große Dankbarkeit für die vielen Leute, die sie hier derart mögen würden. Sie habe bereits gefragt, warum dem so sei - Antwort: ihre Persönlichkeit. Das bedeute ihr mehr als wenn es ihr Tennis wäre. “Ich fühle mich dadurch mehr als Mensch gesehen.” Und sie hoffe, dass sich die westlichen Länder ein Beispiel nehmen. Denn: “Ich liebe Geschenke. Ich liebe es, verwöhnt zu werden.”

Die Liebe aus Peking brachte Gauff auch zu einem weiterführenden Gedanken: einer quasi lebenslangen Zusage für das Turnier in der chinesischen Hauptstadt. Denn, so Gauff, sie wolle nicht, dass sich jemand derartige Mühe in Sachen Geschenke mache - und sie tauche dann nicht auf. Sie werde daher immer nach Peking kommen, außer bei einer Verletzung. “Denn ich liebe es hier.”