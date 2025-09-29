WTA: Coco Gauff sucht einen tierischen Nickname

Wer kann helfen? Coco Gauff sucht - zumindest für ihre Auftritte in China - einen neuen Spitznamen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 16:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Coco Gauff

Und zwar einen etwas wilderen.

Gauff ist in China extrem populär und daher auch mit zwei Spitznamen gesegnet. “Fruit Salat Queen”, Fruchsalatkönigin also, eine logische Erfindung, schließlich stärkt sich Gauff während ihrer Matches gerne mit ein paar Obststückchen. Und “Botschafterin von Peking”, denn Gauff lobt die chinesische Hauptstadt und ihre Sehenswürdigkeiten immer gerne und ausführlich.

Dennoch dürfte auch ein anderer Begriff her, so reflektierte Gauff dieser Tage. Und gab ihren chinesischen Fans eine Herausforderung: “Ich würde gerne wissen, welches Tier zu mir passt. ‘Fruchtsalat’ ist cool, aber nach einem Tier benannt zu werden, ist cooler. Ich würde gerne wissen, welches Tier sie mit mir verbinden."

Coco Gauff wird in Peking mit Geschenken überhäuft

Gauff ist aktuell Titelverteidigerin in Peking - und selbst wenn es mit einem weiteren Sieg in diesem Jahr nicht klappen sollte: Sie fliegt auch so mit ordentlich Stoff nach Hause. Konkret: mit Stofftieren. Im vergangenen Jahr habe sie bereits so viele geschenkt bekommen, dass sie kaum alle nach Hause habe bringen können. Aber sie habe alle behalten und als Dekoration bei sich zu Hause aufgestellt. Diesmal sei sie vorbereitet gewesen, habe eine extra Tasche mitgenommen. Denn die chinesischen Fans seien die kreativsten überhaupt. “Ich habe buchstäblich so viele Geschenke bekommen, mehr als mein gesamtes Leben hinweg über Weihnachten.”