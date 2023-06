WTA: Coco Gauff testet neuen Trainer Pere Riba

Coco Gauff hat nach der Trennung von Trainer Diego Moyano zu Beginn des Jahres mit Pere Riba eine neues Mitglied im Betreuerstab. Der spanische Ex-Profi wird beim Rasenevent in Eastbourne erstmals in Erscheinung treten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2023, 08:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff versucht ihr Glück mit Neo-Coach Pere Riba

So sehr sich die echten als auch die Freizeit-Experten einig sind, dass Coco Gauff aktuell wohl das heißeste Eisen im US-amerikanischen Damen-Tennissport ist, so sehr herrscht auch Einigkeit über die größte Schwachstelle der 19-Jährigen aus Atlanta: Die Vorhand. Kürzlich attestierte auch Trainerlegende Rick Macci in einem Podcast mit Patrick McEnroe der jungen Hoffnungsträgerin noch gehörig Aufholbedarf bei dem wichtigen Grundschlag.

Nach dem letztjährigen Finalauftritt von Gauff bei den French Open durfte man durchaus "große Erwartungen" für die diesjährige Sandplatz-Saison der aktuell Weltranglisten-Siebenten haben. Doch ähnlich wie beim Literatur-Klassiker von Charles Dickens wurden diese nicht erfüllt: Achtelfinal-Aus in Stuttgart, jeweils Drittrunden-Niederlagen bei den WTA-Tour-1000-Turnieren in Madrid und Rom und ein klares Scheitern im Viertelfinale von Paris ließen insgesamt doch zu wünschen übrig.

Probephase in Eastbourne und Wimbledon

Ob die Trennung von Trainer Diego Moyano nach den Miami Open mitverantwortlich für die ausbleibenden Top-Ergebnisse ist, kann man nur mutmaßen, zumal das Hauptzepter im Betreuerstab ohnehin Vater Corey Gauff innehat. Dennoch musste im Team wieder aufgestockt werden, und die Wahl fiel auf den ehemaligen spanischen Profi Pere Riba, der zunächst bei den Turnieren in Eastbourne und Wimbledon sein Können zeigen darf.

Ob aus der frischen beruflichen Liaison eine länger anhaltende Partnerschaft werden soll, ist noch nicht klar. Riba schaffte es als aktiver Tennisspieler auf Weltranglisten-Position 65. Ein Titel auf der ATP-Tour war dem verletzungsgeplagten Mann aus Barcelona nicht gegönnt. Zuletzt trat der 35-Jährige als Coach der Chinesin Zheng Qinwen in Erscheinung.