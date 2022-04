WTA: Damen eröffnen Sandplatz-Serie in Charleston und Bogotá

Die WTA-Tour wechselt auf rote Asche und startet die Sandplatz-Saison mit den Turnieren in Charleston und Bogotá noch auf dem amerikanischen Kontinent, bevor es danach nach Europa geht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.04.2022, 20:10 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist beim WTA-Sandplatz-Turnier in Charleston an Nummer eins gesetzt

Auch bei den Tennisdamen heißt es jetzt nach jedem Match oder jeder Trainingseinheit Schuhe putzen: Genauso wie die ATP-Tour wechselt auch die Frauen-Tour auf die rote Asche, verbringt diese Woche noch in Amerika, bevor es nach dem Fed Cup in der zweiten Aprilwoche dann mit dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart und mit einem 250er-Event in Istanbul weiter geht.

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston sind vier Spielerinnen aus den Top 10 am Start. Turnierfavoritin Aryna Sabalenka hat wie Paula Badosa, Karolina Pliskova und Ons Jabeur ebenso ein Freilos in der ersten Runde, wie auch die gesetzten Nummern fünf bis acht. Die mit einer Wildcard ins Turnier startende Weißrussin könnte es im Achtelfinale mit Amanda Anisimova zu tun bekommen, die Lokalmatadorin Jessica Pegula würde nach der Papierform im Viertelfinale warten.

Schwacher Turnierraster in Bogotá

Badosa hat als erste mögliche gesetzte Gegnerin im Achtelfinale die Chinesin Shuai Zhang auf dem Zettel, Pliskova winkt in der selben Runde ein Duell mit der wankelmütigen US-Spielerin Sloane Stephens. Interessant wird auch wieder die erst 16-jährige Linda Fruhvirtova zu beobachten sein. Die Tschechin würde es nach einem Sieg zum Auftakt gegen die Kroatin Ana Konjuh entweder mit der Chinesin Xiyu Wang oder der an zehn gereihten Schweizerin Belinda Bencic zu tun bekommen. Weitere Spielerinnen aus der DACH-Region sind in South Carolina nicht am Start.

Eher traurig sieht das Turnierraster beim WTA-Tour-250-Turnier in Bogotá aus: Mit der Lokalmatadorin Camila Osorio ist die aktuell Weltranglisten-34. die Nummer eins des südamerikansichen Sandplatz-Events. Zweitbestplatzierte Spielerin im Hauptfeld ist die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 62), die Nummer acht des Turniers ist Harriet Dart aus Großbritannien, die mit Platz 99 gerade noch in den Top 100 der Damen-Weltrangliste zu finden ist. Deutsche oder österreichische Spielerinnen sind in Kolumbien nicht dabei.

