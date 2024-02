WTA: Danielle Collins - Die Bald-Rentnerin verdirbt den Comeback-Girls die Laune

Nach Angelique Kerber bei den Australian Open hat Danielle Collins gestern in Abu Dhabi mit Naomi Osaka die zweite prominente Rückkehrerin auf die WTA-Tour geschlagen. In ihrer letzten Spielzeit im Tenniszirkus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 16:50 Uhr

© Getty Images Danielle Collins hat mit den WTA-Rückkehrerinnen gerade viel Spaß

Danielle Collins geht es wie allen anderen Spielerinnen auf der WTA-Tour: Auch sie kann nur jene Gegnerinnen besiegen, die ihr eine Auslosung zugedacht hat. Dass die US-Amerikanerin aber innerhalb von nur wenigen Wochen die beiden prominentesten Rückkehrerinnen vorgesetzt bekommt, entbehrt nicht einer gewissen Komik: Denn Collins wird die Saison 2024 spielen als ob es ihre letzte wäre. Und danach tatsächlich ihre Karriere beenden. Angelique Kerber und Naomi Osaka dagegen kommen gerade aus ihren Babypausen zurück, wollen schon noch ein Weilchen im Profizirkus mitmischen.

Und beiden hat Collins nun ordentlich die Laune verdorben. Gegen Kerber gewann sie in Runde eins der Australian Open mit 6:2, 3:6 und 6:1. Gegen Osaka setzte sich Collins am gestrigen Dienstag in Abu Dhabi mit 7:5 und 6:0 durch. Nach nur 83 Minuten Spielzeit.

Collins erreicht Finale der Australian Open

Collins hat es nach ihrer herausragenden Karriere als College-Spielerin, während der sie für die University of Virginia 2014 und 2016 der Titel gewinnen konnte, bis auf Position sieben in den WTA-Charts geschafft. Zwei Titel sind es bislang geworden: 2021 in Palermo und San Jose. Der größte Erfolg war aber sicherlich der Einzug in das Endspiel der Australian Open 2022, wo Collins allerdings gegen Lokalmatadorin Ashleigh Barty unterlag. Im, wie sich ein paar Tage später herausstellen sollte, letzten Karriere-Match der Australierin.

Belohnt wurde Danielle Collins übrigens weder in Melbourne noch in Abu Dhabi für ihre Mühen: Bei beiden Veranstaltungen hat in Runde zwei nämlich die jeweilige Nummer eins des Turniers gewartet - bei den Australian Open Iga Swiatek, nun Elena Rybakina.

Hier das Einzel-Tableau in Abu Dhabi