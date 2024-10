WTA: Daria Kasatkina im Kopf so gut wie nie

Daria Kasatkina durfte sich am vergangenen Wochenende in Ningbo über den Titelgewinn freuen und fühlt sich in diesem Jahr in einem Bereich besonders stark.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 16:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Bereits zwei Mal konnte Daria Kasatkina eine Saison als Teil der besten zehn Spielerinnen der Welt beenden. 2018 gelang mit dem zehnten Platz eine Punktlandung. 2022 folgte zum Jahresausklang der achte Rang, der bis dato auch die beste Karriereplatzierung der 27-Jährigen ist.

Aktuell ist Kasatkina als Weltranglistenneunte einem neuen Karrierehoch nicht weit entfernt. Vor ihrem Triumph in Ningbo am letzten Sonntag, durfte sich die Russin bereits im Juli in Eastbourne über einen Titel freuen.

Grand-Slam-Ergebnisse fehlten in 2024

Zwei Titel auf der WTA Tour waren es auch vor eben zwei Jahren. Doch für Kasatkina fühlt sich diese Saison noch besser an, da sie sich laut eigener Aussage vor allem im mentalen Bereich so stabil fühlt, wie es bisher nicht der Fall war. Ein wichtiger Bestandteil, um wöchentlich konstante Leitungen zu zeigen.

Die insgesamt achtfache Titelträgerin setzte 2022 mit dem Halbfinaleinzug bei den US Open sportlich jedoch noch einen drauf. In diesem Jahr ging es bei keinem Grand Slam über die dritte Runde hinaus. Ein klares Zeichen, wo für ein neues Karrierehoch die Steigerung liegen kann.

Doch auch die Punkte bei den WTA Finals könnten dazubeitragen. Mit Emma Navarro kämpft Kasatkina um den letzten Platz für das Turnier in Riad. Beim 500er-Turnier in Tokio sollen dafür die notwendigen Punkte in dieser Woche hinzukommen.