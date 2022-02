WTA: Die „Cologne Open“ werden nicht zur Aufführung kommen

Die Idee, ein WTA-Turnier in Köln auszutragen, wird im Moment nicht weiter verfolgt. Das gaben die Organisatoren der geplanten „Cologne Open“ am Freitag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2022, 15:49 Uhr

© Getty Images Professionelles Sandplatz-Tennis der Frauen wird es in Köln 2022 nicht geben

„Von Kölnern für Köln“, unter diesem Motto waren Oliver Müller und sein Team angetreten, um in der Domstadt ein Turnier der WTA-Tour zu etablieren. Die Premiere hätte es schon 2021 geben sollen, aufgrund der Corona-Pandemie musste diese aber abgesagt werden. Das vergangene Jahr war aber wohl auch die einzige Chance - denn 2022 wird es die „Cologne Open“ definitiv nicht geben.

„Heute muss ich Ihnen mit größtem Bedauern mitteilen, dass die WTA-Lizenz verkauft wurde und die WTA dem Verkauf auch zugestimmt hat“, erklärte Turnierdirektor Müller in einer Aussendung. „Durch plötzlich aufgetretene und anhaltende gesundheitliche Probleme auf Seiten eines der Gesellschafter entstand eine Instabilität, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht aufgefangen werden konnte.“

Ob sich eine neuerliche Chance auf einen Lizenzerwerb auftut, ist schwer zu sagen. Köln als Standort für das Profitennis hat sich allerdings im Herbst 2020 durchaus empfohlen: Da wurden in der Lanxess Arena nämlich zwei ATP-Tour-250-Turniere in Folge ausgetragen. Wenn auch ohne Zuschauer, so doch mit einem prominenten Seriensieger: Alexander Zverev gewann beide Veranstaltungen im Einzel.