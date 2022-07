WTA: Die Weltelite versammelt sich in San Jose

Beim WTA-500-Turnier in San Jose kehren zahlreiche Topspielerinnen auf die Tour zurück. Die Auslosung verspricht Hochspannung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.07.2022, 18:53 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari (r.) und Paula Badosa (l.) führen das Feld an

Fast exakt einen Monat vor Beginn der US Open am 29. August versammelt sich beim WTA-500-Turnier in San Jose (beinahe) die gesamte Weltelite, um sich für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Schuss zu bringen. Seit dem Turnier in Wimbledon legten zahlreiche Spielerinnen mehr oder wenige lange Pausen ein, in der kalifornischen Großstadt kommt es nun also zum Wiedersehen.

Angeführt wird das Feld von Maria Sakkari, die in der ersten Runde wie auch Paula Badosa, Ons Jabeur und Aryna Sabalenka ein Freilos genießt. Schon in der zweiten Runde könnte auf die Weltranglistendritte mit Bianca Andreescu eine große Herausforderung warten, die US-Open-Siegerin von 2019 eröffnet gegen Shelby Rogers. Im Viertelfinale droht Sakkari ein Duell gegen Karolina Pliskova oder Amanda Anisimova, ehe Jabeur im Halbfinale warten könnte.

Erstrundenkracher in unterer Hälfte

Die an Position zwei gesetzte Badosa bekommt es in der unteren Hälfte zunächst mit Alison Riske oder einer Qualifikantin zu tun, potentielle Viertelfinalgegnerinnen sind Cori Gauff und Naomi Osaka, die in San Jose ihr Comeback feiert und mit Zheng Qinwen ein kniffliges Erstrundenlos zog. Daria Kasatkina und Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina werden einen weiteren Erstrundenkracher bestreiten.

Große Abwesende in San Jose ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek, die sich zuletzt bei ihrem Heimturnier in Warschau überraschend bereits im Viertelfinale verabschiedet hatte. Auch ihre erste Verfolgerin Anett Kontaveit verzichtet auf einen Start in Kalifornien.

