WTA: Doch kein Comeback - Carina Witthöft sagt Altenkirchen ab

Carina Witthöft wird doch noch nicht ihr Comeback auf der Tennisbühne feiern. Einen geplanten Turnierstart beim ITF-Turnier in Altenkirchen ab dem 23. Februar sagte sie nun wieder ab.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.02.2020, 20:51 Uhr

© Getty Images Carina Witthöft

Sie wolle sich zunächst für alle die liebevollen Nachrichten zu ihrem Comeback bedanken, schrieb Witthöft auf Instagram. Aber: "Es ist verdammt hart euch mitzuteilen, dass ich aufgrund einer Verletzung vom Turnier in Altenkirchen in der kommenden Woche zurückziehen muss", so die 25-Jährige weiter. "Wie es aussieht, habe ich nicht so gut auf meinen Körper gehört wie ich es hätte tun sollen." Daher könne sie auch keine weiteren Angaben darüber machen, wie die nahe Zukunft aussehe.

Witthöft hatte bei den Australian Open 2019 zuletzt auf der Tour gespielt und sich seither immer nur lose über Comebackgedanken geäußert. In einem Gespräch mit dem SPIEGEL hatte sie zudem über die Entbehrungen auf der Tour gesprochen und die negative Energie beklagt, die man von anderen Spielerinnen bekomme.

Witthöft stand Anfang 2018 auf Platz 48 in der Weltrangliste, kurz zuvor hatte sie in Luxemburg ihr erstes (und bislang einziges) WTA-Turnier gewonnen.