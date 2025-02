WTA Doha: Amanda Anisimova holt größten Karriere-Titel

Amanda Anisimova hat das WTA-Tour-1000-Turnier in Doha gewonnen. Die US-Amerikanerin besiegte Jelena Ostapenko mit 6:4 und 6:3 und zieht damit auch erstmals unter die Top 20 der WTA-Charts ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 18:50 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova hat in Doha ihren größten Karriere-Titel geholt

Ja, es gibt auch in Doha regnerische Tage. Und so war das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers am heutigen Samstag auch mehrmals unterbrochen. Amanda Anisimova störte das allerdings nicht. Die US-Amerikanerin gewann das Finale gegen Jelena Ostapenko sicher mit 6.4 und 6.3. Und damit nicht genug: Mit dem größten Karriere-Triumph zieht Anismova, die sich vor noch gar nicht allzu langer Zeit wegen eines Burnouts eine Auszeit nehmen musste, auch erstmals unter die besten 20 Spielerinnen der Welt ein.

Anisimova hatte zuvor 2019 in Bogota und Anfang 2022 das Vorbereitungsturnier in Melbourne gewonnen. Im vergangenen Jahr schaffte es die 23-Jährige bis ins Endspiel des 1000ers in Kanada, verlor dort aber gegen Jessica Pegula.

Für Jelena Ostapenko, die im Halbfinale Iga Swiatek keine Chance ließ, bleibt der Sieg bei den French Open 2017 ihr bislang größtes Karriere-Highlight.

Im Doppel konnte sich im Endspiel die Olympiasiegerinnen Sara Errani und Jasmine Paolini in einem Thriller durchsetzen. Die beiden Italienerinnen besiegten Xinyu Jiang und Fang-Hsien Wu mit 7:5 und 7:6 (10).

Hier das Einzel-Tableau in Doha