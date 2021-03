WTA Doha: Angeschlagene Azarenka schlägt Svitolina, Muguruza und Pegula mit Galavorstellungen

Die beiden topgesetzten Spielerinnen sind beim WTA-500-Turnier in Doha im Viertelfinale ausgeschieden. Sowohl Elina Svitolina als auch Karolina Pliskova waren in der Runde der letzten Acht chancenlos.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.03.2021, 19:22 Uhr

Victoria Azarenka nahm die Nummer eins Elina Svitolina aus dem Turnier

Gegen eine verletzte Gegnerin zu spielen, ist immer schwierig. Diese Floskel sollte sich im Viertelfinale des WTA-500-Events in Doha zwischen Elina Svitolina und Victoria Azarenka einmal mehr bewahrheiten. Aufgrund von Rückenproblemen konnte die Weißrussin im gesamten Match nicht mit voller Kraft servieren, auch bei Läufen in die Ecke hatte sie sichtlich Probleme.

Svitolina, die in der Hauptstadt Katars an Position eins gesetzt war, wusste die Verletzung ihrer Kontrahentin allerdings überhaupt nicht auszunutzen und gewann in der gesamten Partie nur sechs Spiele. Am Ende stand ein klarer 6:2 und 6:4-Erfolg für Azarenka zu Buche.

Muguruza weiterhin in Topform

Sollte sich die 31-Jährige bis Freitag erholen, träfe sie im Halbfinale auf Garbine Muguruza. Die Spanierin knüpfte in ihrer Viertelfinalbegegnung mit Maria Sakkari nahtlos an ihre grandiosen Leistungen der laufenden Spielzeit an und setzte sich klar mit 6:3 und 6:1 durch.

Eine ähnliche Galavorstellung wie Muguruza hatte bereits zuvor Jessica Pegula abgeliefert. Die US-Amerikanerin ließ der Nummer zwei des Turniers, Karolina Pliskova, bei ihrem 6:3 und 6:1-Sieg überhaupt keine Chance. Im Semifinale trifft die 27-Jährige auf Petra Kvitova, die sich gegen Anett Kontaveit in drei Sätzen behauptete.

