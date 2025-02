WTA Doha: Ekaterina Alexandrova schockt Sabalenka!

Große Überraschung am späten Abend in Doha: Ekaterina Alexandrova gewann hier gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.02.2025, 21:18 Uhr

© Getty Images Ekaterina Alexandrova

3:6, 6:3, 7:6 (5) hieß es dabei für die Weltranglisten-26. Alexandrova gegen die Nummer 1 der Welt. Die ihre starke Form damit bestätigte - erst in der vorvergangenen Woche hatte die Russin das Turnier in Linz für sich entschieden.

Der Sieg über Sabalenka kam dennoch überraschend: Sabalenka hatte vor zwei Wochen erst im Finale der Australian Open gestanden und war auch in Doha die Topfavoritin. Aber Alexandrova agierte mutig und ließ sich auch von einem 2:4-Rückstand im dritten Durchgang nicht aus der Ruhe bringen.

In Doha war es bereits die zweite ganz große Überraschung des Tages, zuvor hatte auch Coco Gauff schon ihre Sachen packen müssen, nach einem 2:6, 5:7 gegen Marta Kostyuk.

Erfolgreich hingegen waren die an vier gesetzte Jasmina Paolini (mit einem 6:3, 6:4 gegen Caroline Garcia), die an fünf notierte Elena Rybakina (6:2, 6:4 gegen Peyton Stearns) und die Nummer 6 der Welt, Jessica Pegula (6:3, 7:6 gegen Elena Svitolina).

