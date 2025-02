WTA Doha: Errani und Paolini stellen Hackordnung wieder her

In einer denkbar knappen Partie im Halbfinale von Doha konnten sich Sara Errani und Jasmine Paolini in einer Wiederauflage des olympischen Endspiels gegen Mirra Andreeva und Diana Shnaider erneut durchsetzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 18:12 Uhr

© Getty Images Die Besetzung des olympischen Doppel-Endspiels von Paris 2024

Sara Errani war eigentlich die einzige Spielerin, die im Doppel-Halbfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha ohne einen gewissen sportlichen Grant auf den Court gekommen ist. Denn alle anderen Beteiligten - Jasmine Paolini, Mirra Andreeva und Diana Shnaider - hatten sich für das Einzel deutlich mehr vorgenommen als es dann letztlich geworden ist.

Paolini etwa musste sich im Achtelfinale Jelena Ostapenko ganz deutlich mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben. Mirra Andreeva war schon in Runde zwei an Rebekka Sramkova gescheitert. Und Diana Shnaider musste sich gleich im ersten Match Alicia Parks aus den USA geschlagen geben.

Siegemund und Haddad Maia scheitern

Durch das Doppel-Draw waren die beiden Russinnen aber mit großer Verve bis in die Vorschlussrunde gepflügt, hatten das topgesetzte Duo Erin Routliffe und Gabriela Dabrowski gnadenlos mit 6:1 und 6.2 verabschiedet. Was sie für das Wiedersehen mit Paolini und Errani, gegen die Andreeva und Shnaider das olympische Finale in Roland-Garros verloren hatten, fast zu leichten Favoritinnen gemacht hat. Auch weil Andreeva und Shnaider in Runde zwei der Australian open 2025 schon einmal Revanche für das Goldmedaillen-Match genommen hatten.

Aber: Zumindest in Doha konnten die Italienerinnen die alte Hackordnung wieder herstellenn. Wenn auch knappest möglich: Denn Sara Errani und Jasmine Paolini gewann mit 4:6, 7:6 (2) und 11:9. Und spielen im morgigen Endspiel nicht gegen Laura Siegemund und Beatriz Haddad Maia. Denn die Deutsche und ihre brasilianische Partnerin unterlagen Xinyu Jiang und Fang-Hsien Wu mit 2:6 und 3:6.

