WTA Doha: Gauff meistert Kvitova, Swiatek gnadenlos, Bencic mit Comeback-Sieg

Während Cori Gauff mit einer konzentrierten Leistung in das Achtelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Doha einzog, musste Belinda Bencic ein beinahe historisches Comeback hinlegen. Iga Swiatek ist dagegen mit einem grandiosen Sieg gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 18:40 Uhr

© Getty Images Cori Gauff ist in Doha stark gestartet

Guter Einstand für Cori Gauff beim WTA-Tour-500-Turnier in Doha. Die an Position vier gesetzte US-Amerikanerin musste nach einem Freilos gegen Petra Kvitova ran. Und wurde von der zweimaligen Wimbledon-Siegerin hart gefordert. Gauff gewann schließlich aber mit 6:3 und 7:6 (6).

Im Achtelfinale bekommt es Gauff mit Veronika Kudermetova zu tun, die beim 6:2 und 7:5 gegen Sofia Kenin deutlich weniger Probleme hatte als zum Auftakt gegen Barbora Krejcikova. Da konnte sich die Russin erst im Tiebreak des dritten Satzes durchsetzen.

Pegula wehrt sich gegen Ostapenko

Erstaunlich verlief das Match zwischen Victoria Azarenka und Belinda Bencic, die am Sonntag noch den Titel in Abu Dhabi geholt hatte. Azarenka gewann den ersten Satz mit 6.1, führte im zweiten mit Doppel-Break schon mit 4:1. Und musste dennoch in einen dritten Durchgang. Den Azarenka dann auch prompt mit 4:6 verlor.

Zittern musste mit Jessica Pegula auch die Nummer zwei des Turniers. Denn Jelena Ostapenko drehte nach verlorenem ersten Satz groß auf, brachte ihr frisch erworbenes Momentum und einen 5:2-Vorsprung in Durchgang drei aber nicht über die Ziellinie. Pegula siegte mit 6:2, 2:6 und 7:5.

Und da wäre auch noch Iga Swiatek, die Nummer eins der Welt und in Doha: Die Polin legte gegen Danielle Collins einen gnadenlosen Start hin. Und gewann mit 6:0 und 6:1.

