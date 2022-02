WTA Doha: Kontaveit und Swiatek spielen um den Titel

Anett Kontaveit und Iga Swiatek bestreiten das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Doha. Kontaveit besiegte im Halbfinale Jelena Ostapenko, Swiatek gewann erstmals in ihrer Karriere gegen Maria Sakkari.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2022, 18:19 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit hat in diesem Jahr schon in St. Petersburg gesiegt

Da soll ja niemand behaupten, dass Anett Kontaveit nur in der Halle zu Großem fähig ist. Gut, indoors hat die Estin schon mehr als 20 Partien lang nicht mehr verloren (zueltzt holte sie den Titel in St. Petersburg). Aber auch unter freiem Himmel in Doha weiß Kontaveit weiter zu überzeugen. Und das war gegen die wiedererstarkte Jelena Ostapenko nicht unbedingt zu erwarten. Kontaveit aber hielt sich mit der French-Open-Siegerin von 2017 nicht lange auf, gewann nach 68 Minuten Spielzeit mit 6:1 und 6:4.

Im Endspiel am Samstag trifft Kontaveit auf Iga Swiatek, ebenfalls eine Frau, die in Roland Garros bereits reüssieren konnte. Swiatek schaffte es erstmals in ihrer Karriere, ein Match gegen Maria Sakkari zu gewinnen. Das 6:4 und 6:3 täuscht aber leicht darüber hinweg, dass Sakkari in beiden Sätzen als erster Spielerin ein Break gelang. Swiatek aber, die im Viertelfinale die Turnierfavoritin Aryna Sabalenka eliminiert hatte, schaffte jeweils ein Comeback und verwertete nach einer Spielzeit von 88 Minuten ihren ersten Matchball.

Die Bilanz der beiden Finalistinnen in Doha ist nach vier Matches ausgeglichen, der jüngste Vergleich bei den US Open 2021 ging an Iga Swiatek.

Hier das Einzel-Tableau in Doha