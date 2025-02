WTA Doha: Leichtes Spiel für Titelverteidigerin Swiatek

Bei dem WTA-Tour-1000-Turnier in Doha ist Titelverteidigerin Iga Swaitek ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht geworden. Die Nummer zwei der Welt besiegte Maria Sakkari mit 6:3 und 6:2.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 16:11 Uhr

© Getty Images Iga Świątek hat die Auftakthürde Maria Sakkari problemlos gemeistert

Insgesamt standen sich Sakkari und Swiatek schon sechs Mal gegenüber, beide Spielerinnen konnten jeweils drei Mal gewinnen. Allerdings entschied Swiatek die letzten drei Begegnungen in glatten zwei Sätzen für sich – so auch heute.

Nach einem schnellen 2:0-Start für die Nummer zwei der Welt, gewann Sakkari drei Spiele hintereinander und übernahm die 3:2-Führung. Daraufhin nahm die 22-fache Titelträgerin ihrer griechischen Kontrahentin den Aufschlag ab und ließ sich den ersten Satz nicht mehr nehmen. Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten machte die dreifache Doha-Siegerin kurzen Prozess. Swiatek gewann acht Spiele in Folge und schnappte sich die 6:3 und 4:0-Matchführung. Ein Spiel überließ die Polin ihrer Gegnerin noch, dann beendete Swiatek den zweiten Satz mit 6:1.

Swiatek will in Doha zum vierten Mal hintereinander gewinnen. Die 23-Jährige wäre die erste Frau, der das bei einem WTA-Tour-1000-Turnier gelänge.

Leichtes Weiterkommen für Ostapenko und Kasatkina

Keinerlei Probleme mit ihrer Erst-Runden-Aufgabe hatten Jelena Ostapenko und die zehntgesetzte Daria Kasatkina. Kasatkina brauchte nicht einmal 45 Minuten, um Gegnerin Kudermetova zu Null vom Platz zu fegen. Ostapenko ließ sich in dieser Hinsicht auch kaum etwas nehmen. Insgesamt gab die ehemalige Nummer vier der Welt drei Spiele ab und beendete das Match in 54 Minuten. In der zweiten Runde trifft die Lettin auf Samsonova.

Emma Navarro konnte ihrer Favoritenrolle im Zweitrunden-Duell gegen Leyla Fernandez nicht gerecht werden. Die Kanadierin gewann mit einem deutlichen 6:2 und 6:2 gegen die achtgesetzte Navarro.

