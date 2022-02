WTA Doha: Maria Sakkari und Anett Kontaveit ziehen problemlos ins Halbfinale ein

Maria Sakkari und Anett Kontaveit sind beim WTA-1000-Turnier in Doha ungefährdet in die Vorschlussrunde eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2022, 16:54 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari jubelte über den Halbfinaleinzug in Doha

Für Maria Sakkari läuft es beim WTA-1000-Turnier von Doha weiterhin ausgezeichnet: Die Weltranglistensechste steht in Katar ohne Satzverlust im Halbfinale. In der Runde der letzten Acht siegte die Griechin gegen die erst 17-jährige Cori Gauff souverän mit 6:3 und 6:3. Im Semifinale trifft sie auf Aryna Sabalenka oder Iga Swiatek.

Der Einzug in die Vorschlussrunde kam für Sakkari nach Magenproblemen im Vorfeld ihres Auftaktmatches überraschend: "Drei Stunden vor dem Spiel habe ich das Krankenhaus verlassen und mir gesagt, 'Okay, ich werde spielen und sehen, was ich machen kann.' Drei Tage später bin ich im Halbfinale."

Ebenfalls bereits im Halbfinale steht Anett Kontaveit. Die Estin besiegte Ons Jabeur nach einem ausgeglichenen Beginn glatt mit 6:4 und 6:1. Sie bekommt es am Freitag mit Garbine Muguruza oder Jelena Ostapenko zu tun.

Das Einzel-Tableau in Doha