WTA Doha: Sakkari ringt Garcia nieder, Bencic muss w.o. geben

Die Griechin Maria Sakkari ringt beim WTA-Tour-500-Turnier in Doha in einem engen Dreisatz-Match Caroline Garcia nieder. Belinda Bencic musste vor ihrem Duell mit Iga Swiatek w.o. geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 22:15 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari steht nach einem harten Schlagabtausch mit Caroline Garcia im Halbfinale von Doha

Maria Sakkari hat im Viertelfinale der WTA-Tour-500-Veranstaltung in Doha eine wahre Kraftleistung hingelegt. Die aktuelle Weltranglisten-Siebente rang ihre zwei Positionen besser klassierte Kollegin Caroline Garcia aus Frankreich nach 2:41 Stunden dauerndem Kampf mit 6:2, 6:7 (5), 7:6 (5) nieder. In der Vorschlussrunde muss die Griechin nun gegen die zweitgesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula ran, die die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia klar mit 6;:3, 6:2 bezwang.

Das erste Einzel-Match des Tages gewann die Russin Vernoika Kudermetova gegen die 18-jährige Coco Gauff in drei Durchgängen 2:04 Stunden Spielzeit mit 6:2, 3:6, 6:1. Als Weltranglisten-Sechste war die junge US-Amerikanerin in der Hauptstadt von Katar an vier gesetzt gewesen. Kudermetova bekommt es nun mit der topgestzten Iga Swiatek aus Polen zu tun, die von einem Nicht-Antritt von Belinda Bencic profitierte.

Die Schweizerin, die in der Vorwoche das WTA-Tour-Event in Abu Dhabi (Saudi Arabien) für sich entscheiden konnte, hatte am Mittwoch einen hart erkämpften Comeback-Sieg gegen die Weißrussin Victoria Azarenka errittert, sah sich am Viertelfinaltag jedoch nicht mehr in der Lage ihr Match gegen die Weltranglisten-Erste zu bestreiten und gab wegen Müdigkeit w.o.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha.