WTA Doha: Swiatek gewinnt Schlager gegen Rybakina

Iga Swiatek ist mit einem 6:2 und 7:5 gegen Elena Rybakina in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Doha eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.02.2025, 17:54 Uhr

© Getty Images Iga Świątek bleibt in Doha in der Erfolgsspur

Iga Swiatek bleibt auf Kurs Titelverteidigung. Die Polin gewann die Neuauflage des Vorjahresendspiels in Doha gegen Elena Rybakina mit 6:2 und 7:5 und zog damit ins Halbfinale ein. Dort trifft Swiatek entweder auf Ons Jabeur oder Jelena Ostapenko.

Swiatek dominierte den ersten Satz nach Belieben, lief im zweiten lange einem Break-Rückstand nach. Der Ausgleich gelang erst zum 4:4. Diesen Schwung nahm die Weltranglisten-Zweite mit und sicherte sich mit einem erneuten Break den Einzug in die Vorschlussrunde. Für Swiatek war es der 15. Matchsieg in Doha in Folge. Und der insgesamt 100. bei einem WTA-1000-Event.

Im ersten Match des Tages bekamen die Fans in Doha eine Fortsetzung der Siegesserie von Ekaterina Alexandrova zu sehen. Die Russin setzte sich gegen Jessica Pegual mit 4:6, 6:1 und 6:1 durch. Alexandrova hatte in Runde zwei Turnierfavoritin Aryna Sabalenka eliminiert.

Im letzten Viertelfinale des Tages stehen sich am Donnerstag noch Marta Kostyuk und Amanda Anisimova gegenüber.Die Siegerin aus diesem Match trifft dann morgen auf Alexandrova.

