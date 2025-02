WTA Doha: Volle Kapelle am Start - ohne die aktuell erste Geige!

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha ist die gesamte Weltspitze am Start. Mit Ausnahme der Spielerin der Stunde: Madison Keys.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 07:40 Uhr

Aryna Sabalenka will in Doha wieder ihr Siegesgeheul anstimmen

Gehen wir mal schnell die Spitzenspielerinnen durch, die Madison Keys auf dem Weg zu ihrem Triumph bei den Australian Open geschlagen hat: Elena Rybakina, Elina Svitolina, Iga Swiatek und Aryna Sabalenka. Ein fast historischer Lauf, der erst einmal von wem auch immer nachgemacht werden muss. Auf die Möglichkeit zu einer Revanche müssen diese vier Frauen indes bekanntlich bis Indian Wells warten: Madison Keys wird weder in Doha noch in Dubai starten.

Für Sabalenka, Swiatek, Svitolina und Rybakina gibt es aber in Doha immerhin die Möglichkeit, in Absenz der aktuell ersten Geige den ersten 1000er-Titel der Saison zu holen. Sabalenka, Rybakina und Swiatek starten mit Freilosen, Elina Svitolina dagegen bekommt es gleich mit der Wimbledonsiegerin von 2023 zu tun: mit Marketa Vondrousova.

Sabalenka gegen Raducanu nur auf dem Papier ein Schlager

Aryna Sabalenka könnte es zum Auftakt mit Emma Raducanu zu tun bekommen. Auf dem Papier eventuell ein Schlager, nach den Leistungen der Britin in jüngerer Vergangenheit aber eher ein lockerer Aufgalopp für die Nummer eins der Welt. Potenzielle Viertelfinalgegnerin wäre Jessica Pegula, was ja auch die Wiederauflage des Endspiels der US Open 2024 brächte.

Iga Swiatek grüßt von ganz unten im Tableau und startet entweder gegen eine Qualifikantin oder Maria Sakkari. Im Viertelfinale würde laut Papierform Elena Rybakina warten. Und auch Coco Gauff zeigt sich nach der Enttäuschung bei den Australian Open wieder auf der Tour. Gauff wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Marta Kostyuk und Zeynep Somnaz.

Hier das Einzel-Tableau in Doha