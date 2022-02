WTA Dubai: Acht der Top-10-Spielerinnen sind ab Montag am Start

Das Teilnehmerinnenfeld beim WTA-Hartplatz-Turnier in Dubai kann sich absolut sehen lassen. Der Erstrunden-Kracher ist das Duell zwischen Garbine Muguruza und Danielle Collins.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.02.2022, 12:40 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist beim WTA-Turnier in Doha an Nummer eins gesetzt

In Dubai ist die Hölle los - also zumindest was das Damentennis in der kommenden Woche betrifft. Das Teilnehmerfeld beim WTA-Tour-500-Event in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist wirklich vorzüglich - aus den Top 10 des WTA-Rankings gehen acht Spielerinnen an den Start. Lediglich Australian-Open-Championesse Ashleigh Barty und Karolina Pliskova aus Tschechien verzichten auf die mit 768.680 US-Dollar dotierte Veranstaltung.

Ganz oben am Tableau finden wir, wie das nun mal bei Tennisturnieren so üblich ist, mit der Weltranglisten-Zweiten Aryna Sabalenka die Nummer eins des bereits zum 22. Mal stattfindenden Hartplatz-Events. Die Weißrussin bekommt es in Runde eins mit einer Qualifikantin zu tun. Erste gesetzte Herausforderin könnte im Viertelfinale die Polin Iga Swiatek sein, die zum Auftakt gegen die Finalistin von 2018 Daria Kasatkina (Russland) ran muss.

St.Petersburg-Finalistinnen in der unteren Hälfte

Die an drei gereihte Spanierin Paula Badosa eröffnet ebenfalls gegen eine Kontrahentin aus der Vorausscheidung, trifft möglicherweise im Achtelfinale auf die Rumänin Simona Halep. Ein Viertelfinale gegen die Tunesierin Ons Jabeur wäre das nach der Papierform folgende Duell. Einen echten Erstunden-Hammer ergab die Auslosung mit der Partie Garbine Muguruza gegen Danielle Collins. Im Head-to-head zwischen der Titelverteidigerin aus Spanien und der Australian-Open-Finalistin dieses Jahres steht es aktuell ausgeglichen 1:1.

Bei einem Sieg hätte Muguruza im Achtelfinale vielleicht ein Aufeinandertreffen mit der Weißrussin Victoria Azarenka auf dem Zettel, während der geneigte Tennisfan auf einen Viertelfinal-Kampf mit der St.Petersburg-Finalistin Anett Kontaveit (Estland) spitzt. Die Nummer zwei Barbora Krejcikova könnte es in der Runde der letzten Acht mit Maria Sakkari (ebenfalls im Endspiel von St. Petersburg) zu tun bekommen. Zunächst muss die Tschechin allerdings ihr Auftaktlos Caroline Garcia (Frankreich) aus dem Wettbewerb nehmen.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha.