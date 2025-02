WTA Dubai: Badosa und Kenin bereits in Runde zwei

Die ersten Hauptfeldmatches beim WTA 1000er-Turnier in Dubai sind gespielt. Paula Badosa und Sofia Kenin gehören zu den ersten Siegerinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2025, 11:49 Uhr

© Getty Images Paula Badosa steht bereits in der zweiten Runde beim 1000er-Turnier in Dubai.

Nachdem am Samstag Amanda Anisimova beim 1000er-Turnier ihren größten Triumph auf der WTA Tour feiern konnte, geht es am heutigen Sonntag direkt mit dem nächsten Masters weiter. Nur einige hundert Kilometer entfernt schlagen die Spielerinnen in Dubai auf.

Paula Badosa setzte sich am Vormittag in zwei Sätzen gegen Lulu Sun durch. Nach 83 Minuten siegte die im Turnier an Position neun gesetzte Spielerin 6:3, 6:4 und trifft in der zweiten Runde auf Elise Mertens. Die Belgierin, die zuletzt in Singapur einen Titel feiern konnte, gewann fast zeitgleich 6:2, 6:2 gegen Leylah Fernandez.

Donna Vekic scheitert an Sofia Kenin

Donna Vekic scheiterte hingegen direkt in der ersten Runde an Sofia Kenin. Die US-Spielerin startet mit einer Wildcard im Hauptfeld und gerechtfertigte diese mit einer guten Vorstellung. 7:5, 6:3 lautete das Endergebnis nach 1:32 Stunde Spielzeit.

Auch Dayana Yastremska (6:3, 7:5 gegen Magda Linette) und Linda Noskova (6:2, 7:6(5 gegen Yulia Putintseva) stehen bereits in der zweiten Runde des 48 Spielerinnen umfassenden Hauptfeldes.

Im Vorjahr sicherte sich Jasmine Paolini den Titel in Dubai. Die Weltranglistenvierte greift auf Grund eines Freiloses erst in der zweiten Runde in das Turniergeschehen ein. Gegnerin könnte Eva Lys sein, die sich erfolgreich durch die Qualifikation spielte und in der ersten Hauptrunde auf Irina Begu trifft, die ebenfalls in der Qualifikation aufschlug.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Dubai